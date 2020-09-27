Стрелков предположил, кого поддержит Россия в Нагорном Карабахе

Игорь Стрелков подчеркнул, что не берется прогнозировать решение Москвы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков не верит в участие России в конфликте в Нагорном Карабахе. Однако, в разговоре с URA.RU он намекнул, что в случае такого сценария сильное армянское лобби в российском правительстве может повлиять на выбор стороны.

«Теоретически возможно все. Как реально поступят в данном случае власти [РФ], где армянское лобби очень сильно, я прогнозировать не берусь», — рассказал Стрелков.

Собеседник агентства подчеркнул, что необходимости в участии в конфликте в Нагорном Карабахе как российских военных, так и наемников из ЧВК «Вагнер» на стороне Армении нет. По словам Стрелкова, армянские вооруженные силы достаточно боеспособны, чтобы обойтись без дополнительной помощи.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, вооруженные силы Азербайджана развернули наступление в непризнанной республике.