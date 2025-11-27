США начали кампанию на Филиппинах по набору добровольцев для ВСУ Фото: U.S. Army / Pfc. Michael Britt

Представители США начали кампанию по набору добровольцев на Филиппинах для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, посольство Германии выдает таким добровольцам шенгенские визы.

«По поступающей информации, представители США развернули на Филиппинах кампанию по найму местных граждан для участия в боевых действиях на стороне ВСУ», — заявила дипломат на брифинге. Трансляция шла на сайте МИД.

Отдается предпочтение кандидатам, ранее служившим в силовых структурах Филиппин, в том числе отставным военным. Соискателям предлагается ежемесячное денежное вознаграждение в размере пяти тысяч долларов.

Продолжение после рекламы

Перед отправкой в зону конфликта потенциальные наемники проходят подготовку под надзором американских инструкторов, а затем получают рабочую шенгенскую визу в консульском отделе посольства ФРГ в Маниле. По данным Захаровой, процесс вербовки включает несколько этапов: отбор кандидатов, подготовку и оформление необходимых документов для поездки.