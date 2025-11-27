Захарова: США вербуют наемников для ВСУ на Филиппинах с помощью ФРГ
США начали кампанию на Филиппинах по набору добровольцев для ВСУ
Фото: U.S. Army / Pfc. Michael Britt
Представители США начали кампанию по набору добровольцев на Филиппинах для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, посольство Германии выдает таким добровольцам шенгенские визы.
«По поступающей информации, представители США развернули на Филиппинах кампанию по найму местных граждан для участия в боевых действиях на стороне ВСУ», — заявила дипломат на брифинге. Трансляция шла на сайте МИД.
Отдается предпочтение кандидатам, ранее служившим в силовых структурах Филиппин, в том числе отставным военным. Соискателям предлагается ежемесячное денежное вознаграждение в размере пяти тысяч долларов.
Перед отправкой в зону конфликта потенциальные наемники проходят подготовку под надзором американских инструкторов, а затем получают рабочую шенгенскую визу в консульском отделе посольства ФРГ в Маниле. По данным Захаровой, процесс вербовки включает несколько этапов: отбор кандидатов, подготовку и оформление необходимых документов для поездки.
Ранее на Украину прибыли женщины-наемницы из ряда латиноамериканских стран, включая Аргентину, Бразилию, Перу и Колумбию. Как передает «Царьград», некоторые перуанки и две представительницы Колумбии прибыли на Украину вместе со своими супругами, которые служат в рядах украинских вооруженных сил. ВСУ активно вербуют женщин из Латинской Америки для участия в боевых операциях в зоне боевых действий.
