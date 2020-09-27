В смертельном ДТП под Калининградом пострадала челябинка

Среди пострадавших в ДТП с автобусом Калининграде оказалась жительница Челябинска Мария Чистякова. Она рассказала, как произошла авария.
«Мы ехали из Калининграда в Янтарный, и на трассе в один момент просто случился удар», — рассказала Чистякова «Каскад.тв». По ее словам, она поняла, что произошло серьезное ДТП только когда покинула автобус. Жительница Челябинска отметила, что проезжающие мимо люди отвезли ее в больницу.
Ранее сообщалось, что под Калининградом произошло ДТП. В результате столкновения рейсового автобуса и грузового автомобиля погибли шесть человека, включая одного ребенка.
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