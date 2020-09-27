Пострадавшим пассажирам оказывают помощь Фото: Илья Московец © URA.RU

В Калининградской области шесть человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В результате ДТП по состоянию на 12.40 (мск) погибли шесть человек», — сообщили в ведомстве. Среди них был один ребенок, пишут РИА «Новости». Еще восемь — получили травмы. Сейчас им оказывают помощь. По данным издания, произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля. Уточнятся, что авария случилась недалеко от поселка Кумачево.

На кадрах с места ДТП видно, что грузовой автомобиль опрокинулся. В результате столкновения часть автобуса сильно пострадала, что видно на кадрах. На видеозаписи видно, что на месте аварии работают спасатели.