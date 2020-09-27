Выигравшая выборы уборщица из Повалихинского поселения Костромской области Марина Удгодская дала свое первое интервью. С журналистами она поделилась рабочими планами и объяснила, почему не отказалась от новой должности.
«Я поняла — за меня люди. Как же я откажусь […]Люди хотят нового, свежего. И это правильно… А то, что я уборщица, так что такого? Разве это плохая профессия?» — отметила Удгодская в интервью «Комсомольской правде».
Она добавила, что первым делом планирует заняться водоемами, построить запруду у села, чтобы дети купались. Также женщина хочет заняться строительством детских площадок и освещением в селе. «В должность вступлю, и там дальше с коллегами, депутатами, будем решать», — добавила Удгодская. Она отметила, что чувствует поддержку как от жителей деревни. «Мне тут прислали список книг, которые мне надо прочитать. Люди заботятся», — рассказала она.
Марина Удгодская до выборов на протяжении пяти последних лет работала уборщицей в здании администрации. Прежний глава поселения Николай Локтев попросил ее принять участие в выборах в качестве технического кандидата. Женщина согласилась и ничего не делала для победы. Но в результате она получила 84 голоса, а Локтев — 46.
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