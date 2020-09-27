27 сентября 2020

Выигравшая выборы в российском селе уборщица поделилась планами. «Я поняла — за меня люди»

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Старообрядческие села Роща и Платоново и деревня Симонята. Свердловская область, Шалинский район, деревня симонята
Бывшая уборщица планирует заняться водоемами в селе и построить детские площадки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выигравшая выборы уборщица из Повалихинского поселения Костромской области Марина Удгодская дала свое первое интервью. С журналистами она поделилась рабочими планами и объяснила, почему не отказалась от новой должности.

«Я поняла — за меня люди. Как же я откажусь […]Люди хотят нового, свежего. И это правильно… А то, что я уборщица, так что такого? Разве это плохая профессия?» — отметила Удгодская в интервью «Комсомольской правде».

Она добавила, что первым делом планирует заняться водоемами, построить запруду у села, чтобы дети купались. Также женщина хочет заняться строительством детских площадок и освещением в селе. «В должность вступлю, и там дальше с коллегами, депутатами, будем решать», — добавила Удгодская. Она отметила, что чувствует поддержку как от жителей деревни. «Мне тут прислали список книг, которые мне надо прочитать. Люди заботятся», — рассказала она.

Марина Удгодская до выборов на протяжении пяти последних лет работала уборщицей в здании администрации. Прежний глава поселения Николай Локтев попросил ее принять участие в выборах в качестве технического кандидата. Женщина согласилась и ничего не делала для победы. Но в результате она получила 84 голоса, а Локтев — 46.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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