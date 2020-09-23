С октября главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области станет Марина Угодская. До этого женщина работала уборщицей в здании администрации в течение почти пяти лет.
Как объяснила Угодская, принять участие в выборах ее якобы попросил прежний глава поселения Николай Локтев. «Просто не было человека, и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоем с ним и были», — цитирует argumenti.ru женщину. По ее словам, для победы на выборах она ничего не делала, но в результате она получила 84 голоса, а Локтев — 46.
«1 октября вступаю в должность. Вообще без понятия, что в обязанности будет входить», — рассказала Угодская. Женщина призналась, что ничего не понимает в работе чиновников и не в курсе, сколько в районе деревень и жителей. До вступления в должность женщина будет продолжать работать уборщицей.
На момент написания новости URA.RU не удалось получить комментарий представителей администрации сельского поселения. На электронную почту направлен запрос.
Ранее в России прошел Единый день голосования. По данным ЦИК, в 83 российских регионах проходили более 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней.
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