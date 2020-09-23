23 сентября 2020

Уборщица из Костромской области случайно выиграла выборы. «Без понятия, что входит в обязанности»

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы губернатора. Пермь 2020, выборы 2020
Большинство жителей поселения проголосовали за уборщицу Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

С октября главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области станет Марина Угодская. До этого женщина работала уборщицей в здании администрации в течение почти пяти лет.

Как объяснила Угодская, принять участие в выборах ее якобы попросил прежний глава поселения Николай Локтев. «Просто не было человека, и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоем с ним и были», — цитирует argumenti.ru женщину. По ее словам, для победы на выборах она ничего не делала, но в результате она получила 84 голоса, а Локтев — 46.

«1 октября вступаю в должность. Вообще без понятия, что в обязанности будет входить», — рассказала Угодская. Женщина призналась, что ничего не понимает в работе чиновников и не в курсе, сколько в районе деревень и жителей. До вступления в должность женщина будет продолжать работать уборщицей.

На момент написания новости URA.RU не удалось получить комментарий представителей администрации сельского поселения. На электронную почту направлен запрос.

Ранее в России прошел Единый день голосования. По данным ЦИК, в 83 российских регионах проходили более 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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