27 сентября 2020

Аналитик назвал риск хранения сбережений в долларах

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, доллары, купюра, деньги, валюта, финансы, банкнота
Доллар может ослабнуть только в случае, если другие валюты сильно укрепятся Фото: Александр Константинов © URA.RU

Американская валюта находится под давлением из-за огромных денежных вливаний Федеральной резервной системы в экономику США. Поэтому хранить все свои сбережения исключительно в долларах может быть очень рискованно.

Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов заявил, что какие-то колебания валют относительно друг друга могут происходить. «Доллар может ослабнуть только в случае, если другие валюты сильно укрепятся. Если валюты главных торговых партнеров США усилятся, то доллар упадет», — сказал Иванов, отметив, что в ближайшее время это навряд ли произойдет. По его мнению, доллар ничто не заменит, однако он советует хранить сбережения в разных валютах. Лучше оставить часть накоплений в рублях, а другую часть хранить в долларах и евро, пишет «Инвест-Форсайт».

Ранее сообщалось, что в условиях снижения курса рубля россияне начали резко покупать иностранную валюту на сумму более двух тысяч долларов. Данные Банка России говорят о том, что во время пандемии покупка валюты не только не остановилась, но и бьет рекорды.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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