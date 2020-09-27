Мясников развеял распространенный миф о гипертониках

Врач рассказал о пользе бани для гипертоников Фото: Илья Московец © URA.RU

Гипертоникам полезно ходить в баню. Но это можно делать только при условии, что давление у них лишь немного выше нормы. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал телеведущий и врач Александр Мясников.

Он уточнил, что сам является гипертоником. «Мы такие же живые люди, хотим радоваться жизни, ходить в баню, любить, плавать. То, что у нас немного повышено кровяное давление — это еще ничего не значит», — сказал Мясников, отметив, что нельзя забывать получать удовольствие от жизни. Врач добавил, что на артериальное давление может влиять и березовый веник, активно применяющийся в бане.

Ранее Мясников раскрыл способ «отсрочить смерть», передает Nation News. По мнению телеведущего, жизнь продлевает ожидание чего-то хорошего.