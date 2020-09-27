27 сентября 2020
26 сентября 2020
25 сентября 2020

Свердловскому вице-губернатору нашли новую работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-подход заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова. Екатеринбург, креков павел
Павел Креков в региональном правительстве курирует блок социальных вопросов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков будет отвечать за координацию национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», а также «Наука». Соответствующее распоряжение о назначении Крекова подписал глава региона Евгений Куйвашев.

«Определить региональным координатором в информационной системе мониторинга национальных проектов заместителя губернатора Свердловской области П.В. Крекова», — говорится в опубликованном на сайте правительства Свердловской области распоряжении. Согласно документу, Креков будет отвечать за проекты «Демография», «Образование», «Наука» и «Здравоохранение».

Постановление принято в рамках исполнения поручения зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой. В правительстве Свердловской области Креков с 2016 года занимается курированием блока социальных вопросов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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