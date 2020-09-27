Свердловскому вице-губернатору нашли новую работу

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков будет отвечать за координацию национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», а также «Наука». Соответствующее распоряжение о назначении Крекова подписал глава региона Евгений Куйвашев.
«Определить региональным координатором в информационной системе мониторинга национальных проектов заместителя губернатора Свердловской области П.В. Крекова», — говорится в опубликованном на сайте правительства Свердловской области распоряжении. Согласно документу, Креков будет отвечать за проекты «Демография», «Образование», «Наука» и «Здравоохранение».
Постановление принято в рамках исполнения поручения зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой. В правительстве Свердловской области Креков с 2016 года занимается курированием блока социальных вопросов.
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