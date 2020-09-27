27 сентября 2020
26 сентября 2020
25 сентября 2020

В городе-спутнике Челябинска школьников отправляют на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа в селе Долгодеревенское, где пикетировали старшеклассники. Челябинская область, школа, школьники
В школе не исключают, что на карантин могут отправить еще несколько классов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Восемь классов в школе №1 города Копейска, который является спутником Челябинска, закрывают на карантин. Об этом URA.RU сообщили в администрации школы.

«До 5 октября будут закрыты три первых класса в связи с заболеванием учителей. Еще пять классов отправлены на карантин из-за болезни более 28% учеников. Информация о числе заболевших отслеживается ежедневно, мы не исключаем, что в ближайшее время на карантин перейдут еще несколько классов», — уточнили в администрации школы.

Согласно приказу директора школы Анатолия Бароненко, для всех учеников организован дистанционный формат обучения через сайт образовательного учреждения. По данным на 28 сентября, на карантин из-за ОРВИ в Челябинской области закрыты полностью десять школ и порядка 500 классов. Еще один класс, по данным регионального минздрава, был закрыт по предписанию Роспотребнадзора в связи с выявленными случаями COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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