В Тюменской области приняты новые меры для борьбы с коронавирусом

Тюменских бизнесменов ждут массовые проверки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тюменские предприятия ждут массовые проверки на соблюдение требований режима повышенной готовности. Об этом заявил глава регионального департамента потребительского рынка и туризма Александр Сидоров. Он отметил, что это связано с увеличением количества нарушений по COVID-19 предприятиями Тюменской области в сентябре.

«По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора, контрольно-профилактические мероприятия усиливаются: увеличивается как количество контрольных бригад, так и продолжительность их работы. Проверки будут проводиться как в Тюмени, так и в других населенных пунктах нашего региона. Наша работа, в первую очередь, направлена на профилактику и предупреждение нарушений», — отметил Сидоров.

Он добавил, что при выявлении серьезных нарушений предприятию может быть выписан крупный штраф — до миллиона рублей. Также организация может быть вычеркнута из единого реестра предприятий, деятельность которых разрешена. Ранее агентство писало о том, что губернатор Моор продлил действие режима повышенной готовности в Тюменской области. Кроме того, он призвал ужесточить контроль за соблюдением санитарных требований в общественном транспорте, местах массового скопления людей и на предприятиях.