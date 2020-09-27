Суд наказал свердловчанку, привезшую из Турции коронавирус

Свердловчане везут из Турции коронавирус Фото: depositphotos.com

Суд города Алапаевска (Свердловская область) оштрафовал местную жительницу, которая заразилась в Турции коронавирусом и никому не сказала. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

«Жительница Алапаевска, вернувшаяся из Турции, оштрафована на семь с половиной тысяч рублей… Судом принято решение о снижении административного штрафа с учетом всех обстоятельств по делу (женщина прошла тестирование на COVID-19 в Турции и загрузила результат на портал Госуслуги.ру)», — сообщила URA.RU Наталья Лукьянцева, пресс-секретарь Роспотребнадзора по Свердловской области.

По данным Роспотребнадзора, уже двое жителей Свердловской области оштрафованы за то, что вернулись с зарубежного курорта заразившимися, но не сообщили об этом должным образом. На данный момент, наложены два штрафа на общую сумму 22500 руб.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области напоминает прибывающим из-за границы гражданам о санитарных правилах. В течение трех календарных дней со дня возвращения из-за рубежа гражданам РФ необходимо сдать анализ на коронавирус, а информацию о результатах разместить в специальной форме на портале Госуслуг. До получения результата теста гражданам необходимо соблюдать изоляцию. После открытия границы с Турцией уже 73 свердловчанина заболели на отдыхе коронавирусом.