Губернатор Текслер вмешался в выборы в челябинском районе

Алексей Текслер разрешил конфликт депутатов и местных руководителей «ЕР» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председателем совета депутатов Ашинского муниципального района стал Евгений Балыклов, ранее занимавший пост вице-спикера. Решение было принято после вмешательства губернатора Челябинской области Алексея Текслера, возглавившего региональное отделение «Единой России», сообщил источник URA.RU в партии.

«Изначально на пост председателя лоббировали и даже согласовали кандидатуру директора симской школы Марину Мартынову. Но после обращения вновь избранных депутатов в ситуации вынужден был разбираться Текслер. На выходных по его поручению в Аше работала проверка из регионального исполкома партии. Выяснилось, что кандидатуру Мартыновой выдвинули на местном политсовете со значительными нарушениями и вопреки желанию большинства», — рассказал собеседник.

По его словам, в итоге было принято решение выдвинуть кандидатуру руковителя НП «Металлург» Балыклова, что и было сделано. В реготделении «Единой России» от комментариев воздержались.

После сентябрьских выборов кандидатуры спикеров муниципальных собраний области согласовываются с главой региона. Поскольку на местных выборах «ЕР» получила большинство мандатов, ее фракции в представительных органах власти на местах играют в этом вопросе определяющую роль. Кандидатуры спикеров обсуждают сначала на местных политсоветах, а затем согласовывают с президиумом регионального политсовета партии.