Текслер меняет власть в челябинских городах и районах

Кандидатуры спикеров муниципальных собраний Челябинской области, избранных в прошедшие выходные, будут согласованы с губернатором Алексеем Текслером. Причем в этот раз он выступит не только в качестве главы региона, но и как руководитель областного отделения «Единой России», сообщил URA.RU источник в партии.
Как пояснили URA.RU в региональном отделении «ЕР», сейчас в городах и районах Южного Урала местные политсоветы решают вопрос по председателям представительных органов власти. «На местных выборах „Единая Россия“ получила большинство мандатов. Поэтому ее фракции будут играть определяющую роль при выборе спикеров собраний и советов», — пояснил инсайдер.
Предварительно местные политсоветы «ЕР» проведут заседания, на которых обсудят кандидатуры будущих спикеров. Затем кандидатов предстоит согласовать с президиумом регионального политсовета партии, который с 16 сентября возглавил Текслер. «Обсуждается, достаточно ли будет одного заседания президиума. Либо же, по необходимости, вопрос будет дополнительно обсуждаться на конференции регионального отделения партии», — добавил собеседник агентства.
В прошедшие выходные в области завершилось более 270 избирательных кампаний, в которых распределили свыше 3,1 тысячи мандатов, в том числе депутатов заксобрания региона и представительных органов власти всех муниципалитетов, кроме Челябинска и Трехгорного. При этом половина спикеров прежних составов не выдвигалась либо не смогла избраться повторно. В ряде территорий в политику вернулись прежние руководители исполнительной власти: в Нагайбакском районе депутатом стал Каирбек Сеилов, в Брединском Павел Аверьянов, в Копейске и Златоусте получили депутатские мандаты Владимир Бисеров и Вячеслав Жилин.
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