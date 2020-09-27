Диаспоры ХМАО сделали заявление из-за войны в Карабахе

Диаспоры призывают земляков сохранять спокойствие из-за конфликта в Карабаха Фото: Минобороны России/Игорь Руденко

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Главы армянской и азербайджанской диаспор из Сургута призвали земляков не поддаваться на возможные провокации из-за конфликта, который сейчас разворачивается в Нагорном Карабахе. Своим отношениям к происходящим событиям они поделились с URA.RU.

«Я уже сделал обращение к азербайджанской молодежи, чтобы они сохраняли спокойствие и не нарушали законы РФ из-за событий в Карабахе. Не нужно поддаваться на какие-то провокации, лучше доверять только официальным источникам информации. Военные действия ведутся силами регулярных армий Азербайджана и Армении. Они сами знают, что им делать», — считает руководитель азербайджанской диаспоры в Сургуте Азад Сеидов.

Солидарен с этим мнением и глава армянской диаспоры в Сургуте Арменак Симонян. «Не нужно поддаваться на эти политические игры. Простой народ к этому конфликту не имеет отношения, тем более здесь, на югорской земле. Кроме негатива — это ничего не добавит. Руководство Нагорного Карабаха, кстати, выступало с подобным обращением ко всем землякам», — прокомментировал Симонян.

Новый виток вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе начался утром 27 сентября с активных боевых действий с азербайджанской стороны. Президент Армении Никол Пашинян заявил о том, что вооруженные силы Азербайджана атаковали позиции армянских войск.