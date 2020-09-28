Пользователи соцсетей выступают за прекращение войны
новость из сюжетаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе вполне ожидаемо коснулся и пользователей социальных сетей. Подобно противоборствующим странам они разделились на два оппозиционных лагеря. Однако остаются и выступающие против боевых действий и призывающие к мирному диалогу.
«Между моей родиной Арменией и соседней страной Азербайджаном ведется война. Невиновные люди погибают. Прекратите», — пишет один из пользователей twitter’а, призывая власти двух стран сесть за стол переговоров.
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