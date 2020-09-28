В соцсетях отреагировали на войну в Нагорном Карабахе. «Невиновные люди погибают»

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Telegram ИА URA.RU. Екатеринбург, интернет, социальные сети, соцсети, telegram
Пользователи соцсетей выступают за прекращение войны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе вполне ожидаемо коснулся и пользователей социальных сетей. Подобно противоборствующим странам они разделились на два оппозиционных лагеря. Однако остаются и выступающие против боевых действий и призывающие к мирному диалогу.

«Между моей родиной Арменией и соседней страной Азербайджаном ведется война. Невиновные люди погибают. Прекратите», — пишет один из пользователей twitter’а, призывая власти двух стран сесть за стол переговоров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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