Пользователи соцсетей выступают за прекращение войны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе вполне ожидаемо коснулся и пользователей социальных сетей. Подобно противоборствующим странам они разделились на два оппозиционных лагеря. Однако остаются и выступающие против боевых действий и призывающие к мирному диалогу.

«Между моей родиной Арменией и соседней страной Азербайджаном ведется война. Невиновные люди погибают. Прекратите», — пишет один из пользователей twitter’а, призывая власти двух стран сесть за стол переговоров.

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