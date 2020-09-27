Кризис — время возможностей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Предприятия способны не только выжить, но и заработать во время кризиса. На youtube-канале URA.RU прямо сейчас стартует стрим, в котором эксперты расскажут, как сделать это путем тонкой настройки производственных процессов.

Участниками эфира, посвященного производительности труда, станут заместитель генерального директора Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александр Казаков, руководитель проектов Регионального центра компетенций (РЦК) Дмитрий Зайцев и начальник отдела развития производственной системы Уральского дизель-моторного завода Андрей Терещук.

Президентом РФ Владимиром Путиным был инициирован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». К концу 2024 года его участниками должны стать не менее 10 тысяч российских предприятий. На сегодня к нему подключились уже более 60 субъектов РФ и свыше 1,5 тысячи предприятий.