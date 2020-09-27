Предприятия способны не только выжить, но и заработать во время кризиса. На
Участниками эфира, посвященного производительности труда, станут заместитель генерального директора Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александр Казаков, руководитель проектов Регионального центра компетенций (РЦК) Дмитрий Зайцев и начальник отдела развития производственной системы Уральского дизель-моторного завода Андрей Терещук.
Президентом РФ Владимиром Путиным был инициирован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». К концу 2024 года его участниками должны стать не менее 10 тысяч российских предприятий. На сегодня к нему подключились уже более 60 субъектов РФ и свыше 1,5 тысячи предприятий.
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