Реконструкцию аэропорта в ЯНАО приостановили по решению ФАС

Работы в аэропорту Салехарда обойдутся бюджету в 2 млрд рублей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе приостановили поиски организации, которая сможет провести реконструкцию аэропорта в Салехарде за 2 млрд рублей. Жалобу победителя торгов, АО «Челябинский радиозавод «Полет», с которым окружные власти отказались подписывать контракт, признали обоснованной.

«Результат рассмотрения жалобы: признана обоснованной», — сообщается на сайте госзакупок. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверила документацию закупки и пришла к выводу о необходимости скорректировать требования к потенциальному подрядчику.

Жалоба была связана с тем, что заказчик, департамент госзаказа ЯНАО, отказался заключать договор с победителем аукциона, мотивируя это тем, что ЧРЗ «Полет» нарушил требования к документации во второй части заявки, предоставив ненадлежащие идентификационные требования. Конкурентом челябинского предприятия выступило тюменское ООО «Запсибгазпром-Газификация».

Общая сумма контракта изначально превышала 2 млрд рублей. По результатам торгов ЧРЗ «Полет» заявлял о готовности за 1,99 млрд рублей составить проектную документацию, провести инженерные изыскания и реконструкцию воздушной гавани до 30 сентября 2023 года. После реконструкции в воздушной гавани появятся новые здания, а пропускная способность аэропорта будет увеличена.

Представители правительства ЯНАО приняли вопросы агентства в работу. В пресс-службе в настоящее время готовят комментарий по ситуации.