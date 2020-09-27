27 сентября 2020
26 сентября 2020
25 сентября 2020
24 сентября 2020

Суд вынес решение по пьяному ДТП с пиарщицей «Славтека»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, водительское удостоверение, права
Виновницу ДТП лишили прав и присудили штраф Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Помощница главы корпорации «Славтек» Раиса Демина из Нижневартовска лишена прав на 1,5 года и обязана заплатить штраф в размере 30 тыс рублей за совершенное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Свою вину Демина признала, передает журналист URA.RU.

«Виновной себя в совершении административного правонарушения признаю в полном объеме. В содеянном искренне раскаиваюсь», — написала она в заявлении, предоставленном суду через ее адвоката Мурада Османова.

Заседание суда проходило без самой Деминой. Она, судя по тому же заявлению, была занята на работе. Журналисту URA.RU также не удалось с ней связаться. Зато в зале суда присутствовал потерпевший в ДТП молодой человек, который в результате аварии получил травмы и был госпитализирован. В ходе слушания он сообщил, что претензий к Деминой не имеет.

Ранее URA.RU писало, что Раиса Демина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехала на своем Infiniti и допустила столкновение с автомобилем ВАЗ-21102, которым управлял 18-летний парень. После аварии она пыталась скрыть свое место работы, а местные СМИ получили устные просьбы не придавать огласке это ДТП и не раскрывать имена фигурантов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...