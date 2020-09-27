Суд вынес решение по пьяному ДТП с пиарщицей «Славтека»

Виновницу ДТП лишили прав и присудили штраф Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Помощница главы корпорации «Славтек» Раиса Демина из Нижневартовска лишена прав на 1,5 года и обязана заплатить штраф в размере 30 тыс рублей за совершенное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Свою вину Демина признала, передает журналист URA.RU.

«Виновной себя в совершении административного правонарушения признаю в полном объеме. В содеянном искренне раскаиваюсь», — написала она в заявлении, предоставленном суду через ее адвоката Мурада Османова.

Заседание суда проходило без самой Деминой. Она, судя по тому же заявлению, была занята на работе. Журналисту URA.RU также не удалось с ней связаться. Зато в зале суда присутствовал потерпевший в ДТП молодой человек, который в результате аварии получил травмы и был госпитализирован. В ходе слушания он сообщил, что претензий к Деминой не имеет.

Ранее URA.RU писало, что Раиса Демина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехала на своем Infiniti и допустила столкновение с автомобилем ВАЗ-21102, которым управлял 18-летний парень. После аварии она пыталась скрыть свое место работы, а местные СМИ получили устные просьбы не придавать огласке это ДТП и не раскрывать имена фигурантов.