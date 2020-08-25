Алкоголя в выдыхаемом женщиной воздухе было в несколько раз больше допустимого предела Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Помощник президента корпорации «Славтек» Раиса Демина стала участницей ДТП в Нижневартовске. В ее крови нашли алкоголь. По информации источника агентства, его количество почти в пять раз превышало допустимую норму. В результате аварии пострадал молодой человек, в которого врезался внедорожник Infiniti QX50, сообщили URA.RU в пресс-службе городской ГИБДД.

«Водитель—женщина 1979 года рождения, управляя транспортным средством Infiniti, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигалась по проспекту Победы, в направлении от улицы Омская в сторону Ленина. При движении по второстепенной дороге не уступила дорогу транспортному средству ВАЗ-21102, под управлением водителя-мужчины 2002 года рождения, движущемуся по главной дороге и допустила с ним столкновение», — добавили в полиции

В результате происшествия телесные повреждения получил водитель «десятки». В полиции ХМАО официально не подтвердили личность водителя Infiniti, но пять источников URA.RU утверждают, что за рулем была именно Демина (которая родилась 3 марта 1979 года). Инсайдер также сообщает, что после ДТП она пыталась скрыть свою причастность к корпорации «Славтек», где формально занимает должность начальника PR-отдела. Источник добавляет, что отдельные СМИ и ведомства уже получили устные просьбы не придавать огласке это ДТП и не раскрывать имена фигурантов. Демина на звонки журналиста URA.RU не ответила и не перезвонила.

Ранее URA.RU писало, что депутата окружной думы от фракции ЛДПР Виктора Сысуна подозревали в совершении серьезного ДТП, в результате которого 60-летний пенсионер попал в больницу с переломом бедра и другими травмами.

Фото: пресс-служба ГИБДД Нижневартовска