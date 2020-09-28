Онколог назвал необычные симптомы рака

Любые новые необычные симптомы, проявляющиеся долго время, могут говорить о развитии в организме, в том числе раковых клеток. Об этом в разговоре с URA.RU заявил врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев.

«У злокачественных заболеваний нет каких-то общих симптомов. Малейшие стойкие изменения, которые нельзя объяснить какими-то другими состояниями, или заболеваниями — это четкое показание к обследованию», — рассказал врач.

В качестве примера Щепеляев привел один из симптомов хронического воспаления бронхов — так называемый «кашель курильщика». В этом случае показанием для обращения к врачу станет изменение характера кашля без видимых причин.

Врач подчеркнул, что развитие рака является индивидуальным процессом. Симптомы зависят как от типа опухоли, так и от сопутствующих заболеваний. При этом, по словам Щепеляева, описанные в интернете общие симптомы рака в виде потери веса и повышения температуры фиксируются далеко не всегда. В некоторых случаях развитие опухоли проходит бессимптомно.

Для профилактики онкологических заболеваний онкоиммунолог посоветовал обратиться к своему терапевту. Он должен составить график общей диспансеризации и назначить другие обследования.