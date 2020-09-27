Авторитеты Панча, Мага и Белый поделили сферы влияния в Кургане

Криминальные авторитеты, поделив Курган, определили сферы влияния Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Три криминальных авторитета в Кургане, которые пришли на смену смотрящего (Евгения Петрова), распределили сферы влияния. Каждый отвечает за свое направление, чтобы избежать конфликтов. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, знакомые с ситуацией.

Криминальный мир Кургана контролируют Мага, Белый и Панча. «Самая выдающая персона — Панча. Он выращивал дома наркосодержащие растения, судим по 228 статье [за наркотики]. Сейчас команду молодежи держит. Зарабатывают на грабежах и выколачивании долгов», — рассказал один из источников. Он отметил, что заработок на должниках — известная тема. Недавно команда Панчи пыталась зайти на авторынок. Тех, кто перепродает машины, обязали отдавать часть прибыли, но не все согласились. Некоторые отказались делиться.

Еще один инсайдер рассказал про сферу влияния авторитета по кличке Мага. «Занимается крышеванием, в том числе рынков и торговых объектов. Деньги у него есть. Имеет общие дела с представителями одной из кавказских диаспор из другого региона», — отметил источник. Авторитет по кличке Белый — наименее заметен, отметили источники. «Контактирует с коммерсантами», — рассказал инсайдер.

В пресс-службе УМВД России по Курганской области в ответ на редакционный запрос по поводу криминалитета пояснили, что не могут предоставить информацию. Она касается оперативно-розыскной деятельности и является гостайной. URA.RU сообщало, что в криминальной среде Кургана после отказа Евгения Петрова от статуса смотрящего за город стали отвечать три человека. Номинально они подчиняются экс-смотрящему.