«Ридус»: ученые объяснили, как избежать болезни Альцгеймера

Капризные и тревожные люди больше других рискуют заболеть Альцгеймером Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ученые раскрыли, как можно избежать болезни Альцгеймера в старости просто поменяв свои привычки. Оказалось, что черты личности напрямую связаны с развитием этой болезни и деменцией.

«Наше исследование показывает, что черты личности связаны с тем, насколько хорошо люди могут поддерживать свои когнитивные функции, несмотря на развивающиеся в мозге патологии», — цитирует результаты научной работы «Ридус». Среди главных качеств тех, кто в старости сохраняет когнитивную устойчивость, ученые выявили самодисциплину, трудолюбие, замотивированность на достижения.

Чаще страдают деменцией и другими нарушениями капризные, импульсивные и тревожные люди, уточнили эксперты. Исследователи надеются, что анализ этих черт поможет выявлять тех, кто рискует заболеть Альцгеймером в старости и предотвращать это.