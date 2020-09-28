В стране проживает более 1,7 миллиона армян, из которых 1,12 миллиона являются российскими гражданами Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Поток живущих на территории России армян и азербайджанцев, уезжающих в зону военного конфликта в Нагорном Карабахе, скоро иссякнет. Ему на смену придет материальная поддержка со стороны представителей этих диаспор. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился военный эксперт, полковник ВС в запасе Андрей Кошкин.

«То, что армяне и азербайджанцы уезжают — это их право. Хотя чем больше людей будет браться за оружие, тем пожар этого конфликта будет больше раздуваться», — рассказал Кошкин. По его словам, в конечном итоге, в зону военного конфликта уедет довольно небольшой процент граждан противоборствующих стран. Остальные их представители будут поддерживать воюющих непосредственно из России.

Эксперт подчеркнул, что Россия не является «поставщиком» добровольцев для военного конфликта в Карабахе. Желающие продолжить боевые действия на территории непризнанной республики прибывают из всех стран.

Агентство «Подъем» сообщает, ссылаясь на президента Союза армян РФ Ару Абрамяна, за минувшую ночь в Нагорный Карабах выехало около 20 тысяч армян, проживающих на территории России. Согласно переписи от 2010 года, в РФ проживали более 1,7 миллиона армян, из которых 1,18 миллиона являются российскими гражданами. Кроме того, в стране проживает около 2 миллионов азербайджанцев.