Представитель Кремля раскрыл, что будет с курсом рубля

Ранее курс доллара превысил 79 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Волатильность рубля является двусторонней, поэтому вскоре произойдет усиление позиций российской валюты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с прессой.

«Недавнее и давнее прошлое нам показало, что волатильность [курса рубля] — двусторонняя», — заявил представитель Кремля. Песков напомнил, что за периодами, когда рубль теряет свою силу, наступают периоды, когда он эту силу восстанавливает. «Другое дело — сроки, когда это произойдет. Но это рыночная волатильность, нет сомнений, что произойдет усиление позиций рубля», — заключил пресс-секретарь российского лидера.

Сегодня курс доллара превысил 79 рублей — это произошло впервые со 2 апреля. Курс евро к российскому рублю превысил 91,6 рубля, уточняет «Национальная служба новостей». На российскую валюту существенно оказывает влияние ситуация на рынке нефти. Однако, экономист Владислав Гинько также предположил, что такие колебания могут быть связаны и с предстоящими президентскими выборами в США, пишет RT.