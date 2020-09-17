17 сентября 2020
16 сентября 2020

В команде губернатора ЯНАО произошло важное назначение. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, подорога александр
Постановление о назначении Александра Подороги подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Должность заместитетля губернатора ЯНАО занял Александр Подорога, сложивший полномочия мэра Муравленко днем ранее. Постановление о назначении чиновника в окружное правительство было опубликовано в пятницу, 18 сентября.

«Включить в состав Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа Подорогу Александра Александровича — заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в документе. Представители ямальского правительства назначение заместителя губернатора подтвердили.

Связаться с самим чиновником на момент публикации не удалось. В сообщении корреспонденту агентства Подорога написал, что в настоящий момент находится на совещании и общаться не может.

Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты думы Муравленко приняли отставку главы города. Какие именно направления будет курировать Подорога в ямальском правительстве, пока не сообщается.

О возможном переходе мэра в правительство ЯНАО стало известно еще месяц назад — тогда градоначальник совершил рабочую поездку по региону вместе с губернатором. На замещение освободившейся должности главы города сейчас объявлен конкурс.

В настоящее время обязанности мэра Муравленко временно возложены на первого заместителя главы города Андрея Лукьянова. Имя нового руководителя озвучат 12 октября.

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© Служба новостей «URA.RU»
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