Бразилец просит предоставить ему политическое убежище в России Фото: eduardofauzi.com

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Гражданин Бразилии Эдуардо Ришарда Серкези Фаузи, которого обвиняют в убийстве гомосексуалиста у себя на родине, пользуется большим уважением в СИЗО № 1 Екатеринбурга. Бразилец был задержан в уральской столице по запросу Интерпола. Об этом рассказал URA.RU его адвокат Виталий Черных.

«Мой клиент не знает русского языка, общается с окружающими на пальцах, но в СИЗО проблем нет — и сотрудники изолятора и сокамерники относятся к нему доброжелательно, стараются во всем помочь. В изоляторе ведь царит особая гомофобная атмосфера. Поэтому авторитет Эдуардо резко вырос после того, как по СИЗО прошел слух, что он сжег шестерых гомосексуалистов», — рассказал Виталий Черных.

В действительности, как говорит адвокат, Эдуардо Фаузи никого не убивал, а формулировка «убийство» является следствием особенности бразильского уголовного права. «В Бразилии нет статьи „покушение на убийство“. Только в процессе суда идет деление на убийство, покушение, угрозу и т. д. Все произошло после того, как в Бразилии вышел художественный фильм, в котором Иисус является геем, приводит домой знакомить с Девой Марией своего любовника, занимается сексом с Иудой. Эдуардо состоит в праворадикальной организации. Он был возмущен и со своими соратниками рано утром в Рождество 24 декабря 2019 года пришел к продюсерской студии, снявшей фильм, и бросил в окна четыре коктейля Молотова», — продолжает Виталий Черных.

На окнах оказались особые стекла, которые не разбились, а в помещении студии в это время находился лишь сторож. Никто не пострадал, но случившееся в Бразилии трактуется на начальной стадии как убийство, по УК РФ это было бы «покушение на убийство». По запросу Бразилии Фаузи арестован в Екатеринбурге, куда он приехал к своей знакомой учительнице танцев. При этом жена и ребенок Эдуардо сейчас находятся в Москве. Бразилец уже подал заявление с просьбой предоставить ему в России политическое убежище.