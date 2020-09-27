Курганские хоккеисты массово заболели коронавирусом

Хоккейная команда «Юниор» (Курган) уходит на карантин из-за 15 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом опубликована на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».
«Игроки, тренеры и персонал „Юниора“ проходят регулярное медицинское тестирование. Результаты последней такой процедуры подтвердили 15 случаев заболевания внутри команды», — говорится в сообщении. Заболевание обнаружено у игроков и обслуживающего персонала. «Принято решение отправить „Юниор“ в полном составе на карантин», — отмечают в хоккейном клубе.
Из-за карантина «Юниор» не сможет принять участие в выездных матчах первенства ВХЛ против барнаульского «Динамо-Алтая», которые были запланированы на начало октября. Игры решено перенести на более поздний срок.
Ближайшую серию домашних матчей хоккейного клуба «Зауралье» также пришлось перенести, причиной стали вспышки коронавирусной инфекции в хоккейных клубах из других регионов, сообщается на странице клуба в соцсетях. В частности, на неопределенный срок переносятся матчи с «Соколом» (Красноярск), «Ермаком» (Ангарск) и «Металлургом» (Новокузнецк), изначально запланированные на 29 сентября, 1 и 3 октября соответственно.
По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 28 сентября в Курганской области лабораторно подтверждены 32 новых случая COVID-19. С начала пандемии в регионе выявлено 3768 зараженных коронавирусной инфекцией.
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