27 сентября 2020

Свердловский губернатор продлил карантин по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Запуск новой производственной линии Богдановичского городского молочного завода. Свердловская область, Богданович, куйвашев евгений
Губернатор подписал указ на фоне роста числа пациентов в регионе Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Евгений Куйвашев продлил до 5 октября режим самоизоляции для избранных категорий граждан. Документ, который вносит изменения в действующий закон о режиме повышенной готовности, размещен на портале правовой информации региона.

Указ №515-УГ продляет на неделю, до 5 октября, режим самоизоляции для жителей Свердловской области старше 65 лет, а также граждан младше этого возраста, которые страдают хроническими заболеваниями. Аналогичное решение принималось главой региона на прошлой и позапрошлой неделе.

Решение принято на фоне роста количества пациентов с коронавирусом в Свердловской области. 28 сентября в регионе выявлено 146 новых случаев заражений коронавирусом. Таких высоких показателей не было уже больше месяца: 147 случаев было зафиксировано 19 августа. Также растет число тяжелобольных и тех, кто находится в больницах в состоянии средней тяжести.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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