Тюменский врач, делавший фиктивные операции, скрывается от брата

Евгений Ляпин находится под следствием (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменский офтальмолог клиники «Доктор-А» Евгений Ляпин, который сделал фиктивную операцию на глаза ветерану Великой Отечественной войны, прячется от своих родственников из-за долгов. Об этом URA.RU рассказал двоюродный брат медика из Владимирской области Дмитрий Курасов. Она пояснил, что год назад Ляпин занял у него 120 тысяч рублей, после чего пропал.

«Он позвонил мне в сентябре прошлого года, попросил 120 тысяч рублей в долг. Якобы ему нужно было на оплату квартиры и услуг риелтора. У меня были деньги на вкладе. Я сказал, что если сниму их, то потеряю проценты. Он сказал, что вернет долг с процентам. Итого, там вышло около 132 тысяч рублей. Из них он мне позже вернул шесть с половиной, после чего пропал», — пояснил Курасов агентству.

В ближайшее время Курасов планирует написать на родственника заявление в полицию. Он уверен, что иначе Ляпин не вернет ему деньги. Ранее агентство писало о том, что офтальмолога тюменской частной клиники «Доктор-А» заподозрили в проведении фиктивных операций. Внучка ветерана Великой Отечественной войны Вера Мальцева обвинила врача в том, что он не сделал ее бабушке оплаченную операцию по замене глазного хрусталика. После проверки информации силовиками, медик стал фигурантом уголовного дела.