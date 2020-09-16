Тюменский врач, обманувший ветерана, попал под следствие

Силовики подозревают тюменского врача в мошенничестве Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

На врача-офтальмолога частной тюменской клиники «Доктор-А» Евгения Ляпина завели уголовное дело по признакам мошенничества. Об этом URA.RU рассказали в областном ГУВД. Ранее жительница Тюмени Вера Мальцева заявила о том, что Ляпин «сделал» фиктивную операцию на глаза ее бабушке, ветерану Великой Отечественной войны.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). На время расследования подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы», — пояснили агентству в УМВД по Тюменской области.

В частной клинике URA.RU заявили, что Ляпин отстранен от работы. В больнице идет внутренняя проверка. «В настоящее время по указанному случаю проводится внутренняя служебная проверка. Медицинский работник на время проведения проверки отстранен от приема пациентов», — сообщили там агентству. Получить оперативный комментарий самого Ляпина URA.RU не удалось: его номера телефонов, найденные в открытом доступе, оказались недоступны.