27 сентября 2020

Каждый второй свердловский пациент с коронавирусом — ребенок. Заявление губернатора

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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в гимназии №104. Екатеринбург, куйвашев евгений, медицинская маска, защитная маска, маска на лицо
Коронавирус подтвержден у 3347 детей в регионе Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Половина пациентов с коронвирусом в Свердловской области — дети, заявил в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев. Диагноз подтвержден у 3347 юных свердловчан, при этом всего диагноз COVID-19 подтвержден у 6614 жителей региона.

«В Свердловской области растет сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ, также немного ухудшилась обстановка по коронавирусу. Сейчас особенно подвержены риску дети, которые с начала учебного года вернулись в школы и в детские сады», — написал Куйвашев.

С начала учебного года в Свердловской области на карантин закрыт 621 класс в школах (в том числе 321 — из-за коронавируса) и 121 группа в детских садах (38 — из-за коронавируса), а также пять детских садов (один — из-за коронавируса).

Евгений Куйвашев отметил, что в регионе скоро начнется вакцинация от коронавируса, при этом первыми прививки получат врачи. Губернатор ожидает, что в первой партии вакцины будет 3730 доз.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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