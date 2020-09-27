Уральского полпреда Николая Цуканова (справа) просят повлиять на платежи МУПов Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Полпреда в УрФО Николая Цуканова просят повлиять на челябинские МУПы, у которых образовались огромные долги за электроэнергию. Об этом говорится в письме гарантирующего поставщика «Уралэнергосбыта» на имя полпреда (копия есть в распоряжении URA.RU).

В обращении говорится, что из-за неплатежей в Челябинской области появились риски снижения надежности энергоснабжения. Проблемы связаны с огромными долгами за электроэнергию: в общей сложности порядка 1 млрд рублей, из которых 300 млн — это долги муниципальных предприятий. «У нас 1,5 млн потребителей и более 40 тысяч клиентов-юридических лиц. Огромная дебиторская задолженность нарушает финансовую устойчивость компании, а несвоевременные расчеты с оптовым рынком могут привести к потере статуса гарантирующего поставщика и неблагоприятно отразиться на всех жителях региона. Челябинская область пережила уже два коллапса, связанных со сменой энергосбытовой компании», — прокомментировали в ООО «Уралэнергосбыт».

В письме говорится, что уровень оплаты со стороны МУПов за потребленные ресурсы около 20%, а некоторые компании вообще не платят. При этом местные власти к решению проблем не подключаются, говорится в обращении.

В компании отмечают, что еще весной президент Владимир Путин дал ряд поручений для поддержки энергетиков, они касались и повышения уровня платежной дисциплины. По этой причине «Уралэнергосбыт» обратился к полпреду Цуканову с просьбой подключиться к решению проблемы и дать поручение правительству Челябинской области решить вопрос с погашением задолженности муниципальных предприятий ЖКХ за потребленную электроэнергию.

В уральском полпредстве подтвердили, что обращение поступило, и сейчас находится на рассмотрении. В адрес областного правительства направлен запрос.