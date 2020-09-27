Курганский учитель работала на удаленке, а ей засчитали прогулы

Курганский преподаватель была на удаленке, а ей засчитали прогулы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Преподаватель дома культуры «Созвездие» в Шадринске (Курганская область) расписалась в приказе учреждения о том, что переходит на удаленный способ работы. Однако работодатель впоследствии заявил, что приказа не было, а удаленную работу посчитал прогулами. Об этом URA.RU рассказала сотрудница ДК Светлана Воложанина.

«В августе актовый зал ДК пришел в аварийное состояние. Проводка замкнула. Руководство издало приказ, что переводит нас на дистанционную работу. Я ушла в отпуск. Выйдя из него 14 сентября начала заниматься с учениками вокалом дистанционно. Меня никто не предупреждал о переходе на обычный режим работы», — рассказала Воложанина.

О том, что преподавателю засчитываются прогулы, женщина узнала из письма, полученного на домашний адрес. «Почему-то мне никто не сообщил об этом ни по телефону, ни на встрече, когда шел набор в кружки. Потом вообще директор сказала, что приказа о переводе на удаленный способ работы не было. Меня так хотят уволить из-за конфликта», — считает преподаватель.

В администрации Шадринска URA.RU прокомментировали, что в ДК «Созвездие» 27 августа вышел приказ о возобновлении работы учреждения с 1 сентября. С приказом Светлана Воложанина ознакомлена. С 1 по 13 сентября она была в отпуске. С 14 числа не вышла на работу.

«На сегодняшний день объяснений в адрес руководителя ДК от Воложаниной не поступило. В учреждении будет проведена комиссия по урегулированию конфликтов. В настоящий момент речь об увольнении не идёт», — отметили в мэрии.