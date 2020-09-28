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25 сентября 2020

Стали известны кандидаты на должности в аппарате губернатора ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по социальной политике. Внесение последних правок в бюджет. Курган, депутат, чиновник, документы, руки депутата, руки
На одну должность претендует 10 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для участия в конкурсе на замещение должностей государственной гражданской службы в резерв аппарата губернатора ЯНАО допущены 10 кандидатов. Об этом говорится в опубликованном на сайте окружного правительства документе.

Список допущенных к конкурсу на должность главного специалиста — эксперта аппарата комиссии ЯНАО по делам несовершеннолетних и защите их прав прилагается. «В рамках проведения конкурса осуществляется подготовка проекта аналитической информации, проводится тестирование и индивидуальное собеседование, — сообщается на сайте. — Подготовка проекта аналитической информации осуществляется с 05 по 09 октября 2020 года».

Кроме того, кандидатам предстоит пройти профессиональное тестирование для оценки уровня владения русским языком, знания основ Конституции РФ, законодательства о госслужбе и о противодействии коррупции, знаний и умений в сфере информационно-коммуникационных технологий. Индивидуальное собеседование состоится 29 октября.

Ранее URA.RU сообщало, что Наталия Фиголь освободила пост руководителя аппарата губернатора ЯНАО в связи с избранием депутатом окружного заксобрания. Врио главы аппарата временно назначена Светлана Твердовская — она является заместителем руководителя.

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