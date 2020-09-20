Губернатор ЯНАО Артюхов назначил первого заместителя

Должность первого заместителя губернатора ЯНАО занял Александр Калинин Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Новый состав правительства и перераспределение полномочий между заместителями утвердил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Первым заместителем главы региона, вместо избранного депутатом ямальского заксобрания Алексея Ситникова, назначен Александр Калинин.

«В новой должности Александр Калинин будет курировать сферы экономики, государственного заказа, имущественно-земельных отношений, торговли и продовольствия, природно-ресурсного регулирования и развития нефтегазового комплекса», — говорится в сообщении правительства. Ранее Калинин занимал пост зама главы региона.

Новым человеком в правительстве стала Светлана Твердовская: она будет исполнять обязанности главы аппарата губернатора ЯНАО в ранге заместителя губернатора. Ранее Твердовскую называли в числе трех возможных претендентов на смену Наталии Фиголь, также избранной депутатом регионального парламента.

Сергею Карасеву дополнительно передают кураторство над госнадзором в области племенного животноводства, деятельность агропромышленного комплекса и ветеринарии. В зоне ответственности чиновника остаются госжилнадзор, капитальный ремонт, работу жилищно-коммунального комплекса и обращения с твердыми коммунальными отходами, а также досрочный завоз.

За назначенным в пятницу замом главы округа Александром Подорогой официально закрепили вопросы транспорта и дорожного хозяйства, регионального государственного надзора за сохранностью автодорог регионального и межмуниципального значения, строительства и жилищной политики.