Проблемному пермскому заводу подыскали нового руководителя

На ЗиДе может смениться конкурсный управляющий Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Новым конкурсным управляющим пермского ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» (ЗиД, признано банкротом) может быть назначен Лев Шляпин. Об этом URA.RU заявил источник, близкий к руководству завода. Во вторник, 29 сентября Арбитражный суд рассмотрит ходатайство нынешнего управляющего ЗиД Александра Еремина об освобождении его от должности.

«Кредиторами на должность конкурсного управляющего будет предложена кандидатура [Льва] Шляпина», — пояснил источник. Согласно единому федеральному реестру сведений о банкротстве, Шляпин является членом СРО «Союз „Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих“».

Еремин в беседе с корреспондентом агентства сообщил, что ему об этом ничего не известно. «Это вопрос кредитора (Федеральная налоговая служба — прим. ред.), должника, суда, но точно не мой», — пояснил Еремин. При этом он выразил уверенность, что суд удовлетворит его ходатайство об освобождении от занимаемой должности.

Кроме того, стало известно, что Еремин взыскивает убытки с контролирующего ЗиД лица — Александра Иванова. Соответствующее заявление подано им в краевой Арбитражный суд. Сумма требований составляет почти 239 млн. рублей. Иванов — бывший руководитель завода им. Дзержинского. Сейчас он возглавляет АО «ВМП „АВИТЕК“» (Киров) — предприятие, которое является основным заказчиком ЗиД.

URA.RU рассказывало о сложной ситуации, которая сложилась на заводе: последние несколько лет предприятие находится на грани закрытия. Его имущество выставлено на торги, а рабочих сокращают. В конце августа сотрудники ЗиД грозили устроить митинг из-за отсутствия перспективы работы завода.