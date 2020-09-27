27 сентября 2020
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В Тюмени продлен режим повышенной готовности. Вводятся новые ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие задержанного рейса Сиань - Екатеринбург в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, аэропорт, китайцы, медицинская маска, покемон, пассажиры, защитные маски, китайские игрушки, коронавирус
Прибывающие из-за рубежа пассажиры будут обязаны сделать тест на COVID-19 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Тюменской области режим повышенной готовности продлен до 12 октября. Также новые ограничения вводятся для туристов, вернувшихся из зарубежных поездок. Об этом сообщает официальный региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

«Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 12 октября. В регионе продолжают действовать все введенные ранее ограничения», — отмечается в сообщении. Как разъясняет штаб, тюменцы должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и носить маски в общественных местах. Это автобусы и маршрутки, такси, магазины, различные учреждения и т. д.

Вводятся ограничения для людей, которые возвращается из-за граничных поездок. Теперь они в течение трех дней после приезда в Россию должны будут пройти ПЦР-тестирование на коронавирус. И соблюдать изоляцию вплоть до того момента, пока не получат отрицательный результат. Изменения внесены в постановление регионального правительства 28 сентября.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области продолжает расти число заражений коронавирусом, за последние сутки его выявили у 74 человек. В целом в регионе с начала пандемии заразилось 9356 тюменцев. За это время от инфекции скончались 37 жителей региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
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