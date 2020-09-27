В Тюменской области растет число заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 74 жителей Тюменской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в Тюменской области коронавирус был диагностирован у 74 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее наличие вируса было подтверждено у 71 жителя региона.

«Тюменская область — 74 [случаев заболевания коронавирусом за сутки]», — указано в сообщении федерального оперштаба. Таким образом, регион вернулся к летним показателям по заболеваемости COVID-19. Информация о том, при каких обстоятельствах тюменцы заразились коронавирусом, не приводится.

26 сентября губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о продлении режима повышенной готовности. Кроме этого, местные власти заявили об усилении контроля за соблюдением требований карантина.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области приняты новые меры по борьбе с коронавирусом. Так, на улицах должны появиться специальные патрули, контролирующие соблюдение масочного режима, а на предприятиях региона пройти проверки по соблюдению требований режима повышенной готовности.