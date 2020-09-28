У бывшего российского губернатора прошли обыски

Следователи провели обыски у бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Ранее стало известно о задержании сына политика, депутата регионального заксобрания Андрея Левченко по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
«По месту жительства и работы [Андрея] Левченко, а также у его отца — бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко проведены обыски», — говорится в сообщении СК РФ.
По последним данным, главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ предъявило депутату Андрею Левченко обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. «В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в СК.
Депутат иркутского заксобрания Андрей Левченко (сын бывшего главы региона Сергея Левченко) был задержан 28 сентября. Следователи связывают Левченко с ООО «Звезда», которое по подложным документам выигрывала тендеры на установку лифтов и нанесла бюджету ущерб в 185 миллионов рублей. Ранее URA.RU стало известно, что Андрей Левченко был этапирован в Москву. Вопрос о мере пресечения для депутата будет избирать Бассманный райсуд.
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