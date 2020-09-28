Задержанного депутата Левченко вывезли из Иркутска

Ожидается, что заседание по мере пресечения состоится в Басманном районном суде Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Задержанный иркутский депутат Андрей Левченко утром был этапирован силовиками в Москву, сообщил URA.RU пресс-секретарь коммуниста Павел Добродеев. Ожидается, что меру пресечения Левченко будет избирать Басманный районный суд. Точная дата заседания еще не известна.

«Утром дома и в офисе у Андрея Сергеевича прошли обыски, после чего он был доставлен в Москву. Дата заседания суда по мере пресечения должна стать известна в течение трех суток», — сказал URA.RU Добродеев.

Депутат иркутского заксобрания Андрей Левченко (сын бывшего главы региона Сергея Левченко) был задержан 28 сентября, об этом сообщила пресс-служба СК РФ. Следователи связывают Левченко с деятельностью ООО «Звезда», которая по подложным документам выигрывала тендеры на установку лифтов и нанесла бюджету ущерб в 185 миллионов рублей. Как ранее стало известно URA.RU, «Звезда» накопила крупные долги перед партнерами и проходит процедуру банкротства.