Путин призвал улучшить дороги и поезда в Сочи

Владимир Путин считает, что дороги на юг России требуют реконструкции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости реконструкции дорог к Черному морю. Об этом он сообщил на расширенном заседании президиума Государственного совета РФ.

«Прошу правительство проработать вопрос реконструкции трасс и железных дорог, которые ведут к Черноморскому побережью в России, и с учетом этого скорректировать планы дорожного строительства и развития транспортной инфраструктуры», — сказал глава РФ. Президент отметил, что дорога до побережья занимает слишком много времени, но это можно исправить. По его словам, нужно сделать все, чтобы туристам и пассажирам было удобно.

Ранее на заседании Путин призвал Россиян соблюдать меры по защите от коронавируса, чтобы не пришлось возвращать ограничения, введенные весной текущего года. Российский лидер также заявил о важности выполнения целей национальных проектов. Он подчеркнул, что результат должен быть виден к 2021 году.