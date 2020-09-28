28 сентября 2020

Над Карабахом сбит самолет ВВС Азербайджана

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет Ан-2. Тюмень, ан-2, самолет
Над Карабахом сбит самолет ВВС Азербайджана Ан-2 (архивное фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армия обороны Карабаха сбила самолет ВВС Азербайджана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян в эфире Общественного телевидения Армении.

«Сегодня мы уже можем четко сказать, что сбили самолет противника в районе Мартуни», — заявил Погосян. Других подробностей он не раскрыл. Позже пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян уточнила РИА «Новости», что речь идет об Ан-2.

Ситуация в Нагорном Карабахе, как напоминает RT, обострилась 27 сентября. Обстрелу подверглись как населенные пункты, так и места дислокации военных с обеих сторон. Обе страны — Армения и Азербайджан, а также непризнанный Нагорный Карабах, — ввели военное положение.

Дополнено: в Минобороны Азербайджана заявили, что информация о сбитом самолете не соответствует действительности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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