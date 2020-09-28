Над Карабахом сбит самолет ВВС Азербайджана

Армия обороны Карабаха сбила самолет ВВС Азербайджана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян в эфире Общественного телевидения Армении.
«Сегодня мы уже можем четко сказать, что сбили самолет противника в районе Мартуни», — заявил Погосян. Других подробностей он не раскрыл. Позже пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян уточнила РИА «Новости», что речь идет об Ан-2.
Ситуация в Нагорном Карабахе, как напоминает RT, обострилась 27 сентября. Обстрелу подверглись как населенные пункты, так и места дислокации военных с обеих сторон. Обе страны — Армения и Азербайджан, а также непризнанный Нагорный Карабах, — ввели военное положение.
Дополнено: в Минобороны Азербайджана заявили, что информация о сбитом самолете не соответствует действительности.
Подписывайтесь на URA.RU в