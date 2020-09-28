Макрон потребовал от России объяснений по делу Навального

Россия должна предоставить объяснения ситуации вокруг блогера Алексея Навального, на основании которых Европа будет делать выводы. С таким заявлением пресс-конференции в Вильнюсе выступил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Для нас ясно, что это попытка убийства российского оппозиционера на российской территории с использованием запрещенного вещества „Новичок“», — приводит ТАСС слова французского лидера. Москва, по его словам, «должна предоставить объяснения», а Европе предстоит «сделать все необходимые выводы» из этой информации.
Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. После экстренного приземления в Омске блогера госпитализировали и ввели в медикаментозную кому, а через несколько дней транспортировали в берлинскую клинику «Шарите», врачи которой заявили, что блогера отравили. Российская сторона при этом неоднократно говорила, что в организме блогера не было найдено отравляющих веществ.
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