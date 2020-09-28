28 сентября 2020

В РФ ввели новое правило для заключенных

© Служба новостей «URA.RU»
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СИЗО-1«день открытых дверей» для СМИ и пресс-конференция начальника УФСИН Курган 31.10.2013г, внутренняя территория, сизо, тюрьма
Осужденные получили право отбывать наказание недалеко от родственников Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В России вступил в силу закон, который позволяет осужденному попросить перевести его в исправительную колонию в регион, где проживают его ближайшие родственники. Соответствующий документ президент России Владимир Путин подписал еще 1 апреля 2020 года.

«Согласно закону, по письменному заявлению осужденного или по заявлению одного из его близких родственников и по решению Федеральной службы исполнения наказаний при наличии такой возможности его могут направить в исправительное учреждение, расположенное в регионе, где живут его родные», — пишет ТАСС со ссылкой на закон. Изменения касаются и осужденных к принудительным работам.

Если же в регионе нет колонии нужного типа, заключенного будут переводить в другой — ближайший к месту проживания родственников. К последним относятся жена, муж, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, а также дедушка, бабушка и внуки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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