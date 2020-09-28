Forbes обновил список самых богатых россиян

В списке самых богатых людей России по версии Forbes сменился лидер. Им стал владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин.
«На первое место в списке богатейших россиян вышел владелец НЛМК Владимир Лисин», — сообщает Forbes. Состояние Лисина оценивается в 22,6 млрд долларов, свидетельствуют данные Forbes Real Time. Как отмечает издание, обогащению Лисина поспособствовала конъюнктура рынка.
Первую строчку в списке Forbes олигарху уступил владелец «Норникеля» Владимир Потанин. Сейчас он разместился на втором месте. Его доход составляет 22,3 млрд долларов. Семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, которая в начале августа занимала лидирующую позицию, теперь оказалась на третьем месте с 21 млрд долларов. Тогда Керимовы поднялись в списке благодаря увеличению стоимости золота и котировок акций ведущего российского золотодобытчика «Полюс».
Лисин оказался на первом месте в списке Forbes благодаря подорожанию акций НЛМК. Год назад они торговались по 143,58 рубля за штуку, месяц назад стоили 154 рубля, а 28 сентября их цена достигла 171,6 рубля. Акции «Полюса» опустились вслед за ценами на золото. На акциях «Норникеля» негативно сказалось грядущее повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Подписывайтесь на URA.RU в