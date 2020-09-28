Яндекс выпускает новый сервис для пешеходов в Екатеринбурге

Свердловчанам предлагают новый электронный сервис Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Снять маршрут прогулки по Екатеринбургу и загрузить его в Яндекс.Карты теперь может любой желающий. Фотографии городских улиц подскажут, нет ли на пути перекрытия или тупика. Это пригодится маломобильным горожанам, родителям с колясками, велосипедистам и всем, кому важна дорога без препятствий.

Снять маршрут можно в мобильном приложении «Народная карта», а скоро и в мобильном приложении Яндекс.Карт. Снимки, которые пройдут модерацию, через несколько часов появятся в веб-версии Яндекс.Карт — в разделе «Зеркала».

Первые фотографии — более 16 км улиц Екатеринбурга — уже можно посмотреть на карте. Маршрут, который сейчас доступен на снимках, начинается на улице Карла Либкнехта, идет вдоль Храма на Крови, Театра оперы и балета, по улице Малышева и заканчивается у Исторического сквера — места, с которого началась история Екатеринбурга.

Фотографии пешеходных маршрутов помогут не только ориентироваться в городе, но и обновлять карты, и получать еще больше данных — например, о режиме работы организаций или о наличии пандусов у входа. Компьютерное зрение уже автоматически собирает актуальную информацию о дорожных знаках, разметке и номерах домов.

Мобильная «Народная карта» — это приложение на Android, с помощью которого можно снимать авто- и пешие маршруты. В веб-версии «Народной карты» авторы могут рисовать и редактировать дороги, улицы, дома, сады и реки. Видеопрогулки по Екатеринбургу в Яндекс.Картах и примеры фотографий пользователей можно посмотреть здесь .