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Новый министр назначен в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Административные здания г. Пермь, правительство пермского края, табличка
Татьяна Чуксина приступила к обязанностям министра экономразвития Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Министерство экономического развития Пермского края возглавила замруководителя министра Татьяна Чуксина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора края.

«Исполняющей обязанности министра экономического развития края назначена Татьяна Чуксина», — пояснили в пресс-службе. С 29 сентября чиновница приступила к своим обязанностям.

Чуксина была назначена на пост замминистра экономразвития края в мае этого года. На своем посту она курировала развитие института государственно-частного партнерства, разработку предложений по формированию и реализации инвестпроектов, направление оценки регулирующего воздействия.

На минувшей неделе стало известно, что прежний руководитель министерства Максим Колесников покидает краевое правительство. Он перешел на работу в Министерство экономического развития РФ, которое возглавляет экс-губернатор Пермского края Максим Решетников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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