Новый министр назначен в Пермском крае

Министерство экономического развития Пермского края возглавила замруководителя министра Татьяна Чуксина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора края.
«Исполняющей обязанности министра экономического развития края назначена Татьяна Чуксина», — пояснили в пресс-службе. С 29 сентября чиновница приступила к своим обязанностям.
Чуксина была назначена на пост замминистра экономразвития края в мае этого года. На своем посту она курировала развитие института государственно-частного партнерства, разработку предложений по формированию и реализации инвестпроектов, направление оценки регулирующего воздействия.
На минувшей неделе стало известно, что прежний руководитель министерства Максим Колесников покидает краевое правительство. Он перешел на работу в Министерство экономического развития РФ, которое возглавляет экс-губернатор Пермского края Максим Решетников.
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