Работы на главном объекте ПО «Монтажник» остановлены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск от ООО «Уралстройинвест» (Пермский край) о признании банкротом ПО «Монтажник». Это уже четвертый кредитор, требующий банкротства фирмы, которой владеют доверенные лица экс-губернатора Бориса Дубровского.

«Принять заявление ООО „УралСтройИнвест“ (Пермский край, Пермь) о признании несостоятельным (банкротом) ПО „Монтажник“ (Магнитогорск, Челябинской области) к производству», — говорится в решении суда. Ближайшее заседание состоится 19 августа. Магнитогорская фирма задолжала пермякам 3,2 млн рублей

Ранее иск о банкротстве подала фирма «Символ Бетон» (Челябинск), которой «Монтажник» задолжал более 30 млн рублей. Затем принято заявление от ООО «Азимут» (Челябинск) из-за долгов в 3,3 млн рублей. В числе кредиторов также включили АО «Сталепромышленная компания» (Екатеринбург), этой фирме «Монтажник» задолжал 6,5 млн рублей.

Получить комментарий в ПО «Монтажник» не удалось. 26 июля, согласно данным сервиса СБИС, обслуживание счетов фирмы приостановлено. «Монтажник» был генеральным застройщиком конгресс-холла на реке Миасс в Челябинске, объекта саммитов ШОС и БРИКС. Дубровский активно поддерживал проект. Сейчас работы не ведутся. По факту нарушений, допущенных на строительстве, возбуждено уголовное дело.

В число соучредителей ПО «Монтажник» входят Светлана Корышева и Константин Переверезев. Оба являются доверенными лицами семьи Дубровских. На Корышеву и Переверзева переписываются бизнес-активы семьи экс-губернатора.