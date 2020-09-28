Итоговые потери бюджета Екатеринбурга к концу года могут составить 3-4 миллиарда рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса, по итогам первых шести месяцев 2020 года бюджет Екатеринбурга недополучил порядка 1,5 миллиарда рублей (3%), а к концу года потери могут достичь четырех миллиардов (10%). Об этом на заседании гордумы сообщила директор департамента финансов мэрии Анна Турунцева, отчитываясь об исполнении бюджета.

«В связи с ситуацией, которая сложилась, мы откорректировали доходную часть на 10% (изначально планировалось, что доходы в 2020 году составят 48 млрд рублей — прим. ред). Сейчас подтверждаются наши подходы, которые мы приняли при корректировке бюджета: пока неисполнение [доходной части] на уровне 1,5 миллиарда [рублей]», — сказала Турунцева.

По словам Турунцевой, в январе—июне доходы бюджета Екатеринбурга составили 23,58 миллиарда рублей (или 48,9% от плана), расходы — 21,73 миллиарда (42,9% от плана). Основные потери казны (859 миллионов рублей) приходятся на налоговые платежи (преимущественно НДФЛ).

«Если произойдет экономическая активизация и мы получим все платежи, по которым предоставлена отсрочка, мы минимизируем эту сумму [потерь]», — сказал Турунцева. Весной глава Екатеринбурга Александр Высокинский предполагал, что из-за ситуации с коронавирусом городская казна может недополучить порядка девяти миллиардов рублей. «Надеемся, что на эту сумму мы все-таки не выйдем», — заключила Турунцева.